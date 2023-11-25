Двох колаборантів засуджено до 15 років позбавлення волі

ДБР продовжує системну роботу щодо виявлення та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які перейшли до лав загарбників. Впродовж тижня за матеріалами розслідувань ДБР суд виніс два заочні вироки щодо перебіжчиків, ще два обвинувальних акти скеровано до суду.

Винним у державній зраді та колабораціонізмі суд заочно визнав правоохоронця, який передавав окупантам списки своїх колег та військовослужбовців з Куп’янського районі Харківщини. У липні 2022 року чоловік добровільно звернувся до так званого голови окупаційної адміністрації Куп’янська з пропозицією співпраці та отримав посаду «оперативного чергового».

Першою ініціативою зрадника була підготовка списків мешканців району, які до повномасштабного вторгнення служили в ЗСУ та були працівниками правоохоронних органів. Також він збирав особисті дані громадян, які активно висловлювали свою патріотичну позицію. Після деокупації регіону зрадник утік з рашистами.

Колишнього правоохоронця визнали винним у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна.

Також 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ексначальник пожежної частини з селища Новопсков Луганської області.

Після початку російського повномасштабного вторгнення рф до України чоловік залишився на окупованій території та добровільно приєднався до агресорів. За вірність загарбникам, він залишився керівником пожежної частини, яку окупанти «створили» у Новопскові.

Суд заочно визнав його винним за ст. 7 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Працівники ДБР також завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Вовчанська, який керував слідчим відділом в місцевій окупаційній міліції. Обвинувальний акт направлено до суду.

Після захоплення міста зрадник почав активно допомагати окупантам. У квітні 2022 його призначили слідчим у «народну міліцію». Він допитував затриманих місцевих мешканців, а також із військовими рф патрулював вулиці. За місяць дослужився до начальника слідчого відділу.

Під час звільнення міста втік разом з окупантами.

Він заочно обвинувачується в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Направлено до суду й обвинувачення щодо лісника, який продовжив «службу» в Станично-Луганському лісництві, але під ворожим прапором.

У квітні 2022 року спеціаліст майстер лісу Піщаного лісництва Державного підприємства «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» залишився на тимчасово окупованій території Луганщини.

Він прийняв пропозицію загарбників залишитися працювати у лісництві на окупаційну владу та обійняв посаду у так званому «Станично-Луганському лісництві лнр».

Чоловік обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та оголошено у розшук.

Процесуальне керівництво здійснювали Луганська, Чернігівська та Харківська обласні прокуратури.

ДБР