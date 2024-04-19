Двох киян судитимуть за ухилення від проходження програми для кривдників

Фігуранти вчиняли домашнє насильство відносно своїх рідних та відмовлялись проходити відповідну корекційну програму. Порушникам загрожує до двох років обмеження волі.

Обидві події сталися восени минулого року на столичній Оболоні. На спецлінію 102 надійшли повідомлення за фактами домашнього насильства. За вказаними адресами працювали інспектори сектору протидії домашньому насильству Оболонського управління поліції.

Правоохоронці задокументували правопорушення та склали адміністративні матеріали на 51-річну порушницю, яка вчиняла домашнє насильство щодо власної доньки. Другий факт домашнього насильства чинився 41-річним фігурантом відносно своєї дружини.

Оболонський районний суд притягнув кривдників до відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства в сім’ї та зобов’язав їх пройти програму для кривдників. Однак, правопорушники жодного разу не з’явились до відповідної установи для проходження процедури.

Дізнавачі повідомили фігурантам про підозру за ст. 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва