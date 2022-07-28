Двох мешканців Погребищенської міської громади засуджено за вбивств, вчинене за попередньою змовою

Калинівський районний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи прокурора Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури та визнав винуватим двох непрацюючих мешканців одного із сіл Погребищенської міської громади Вінницької області у вчиненні злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Прокурором доведено, що обвинувачені, діючи за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на позбавлення життя потерпілого, знаючи про його скрутний матеріальний стан, під виглядом «підзаробити кошти», завезли постраждалого до урочища «Подерте» Погребищенського лісництва Іллінецького лісового господарства, де позбавили його життя шляхом удушення, після чого зникли з місця вчинення злочину.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів судом підсудних визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 12 років позбавлення волі.

На цей час вирок законної сили ще не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури