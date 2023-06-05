Двох мешканців Полтавщини викрили у вимаганні грошей у підприємця

Мешканці Кременчука та Кременчуцького району вимагали у місцевого підприємця 30 тисяч доларів США, а також, погрожуючи фізичною розправою, спонукали його продати автомобіль та передати документи на майно. Спільникам вже вручили підозри у вчиненні протиправних дій та обрали запобіжні заходи. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Незаконну діяльність фігурантів, яким 33 та 34 роки, припинили працівники Слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками регіонального Управління Служби безпеки України, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Євген Рогачов зазначив:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники майже рік систематично вимагали у підприємця різні суми грошей. Зокрема, здійснюючи постійний психологічний тиск, вимагали у чоловіка 30 тисяч в іноземній валюті та змусили передати їм 15 тисяч доларів США. Окрім того, погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змушували мешканця Кременчука продати автомобіль, що належить його дружині, та після угоди віддати їм гроші й документи на гараж. Фігурантам вже вручили підозри у вимаганні чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому в умовах воєнного стану. Також судом їм обрано запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави та домашній арешт».

У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Досудове розслідування здійснює Слідче управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Санкція статті, яку інкримінують спільникам, передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління обласної поліції)