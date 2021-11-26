Двох одеських поліцейських підозрюють у незаконному позбавлення волі та вимаганні грошей

Двоє співробітників поліції Одеси незаконно затримали двох чоловіків та, шантажуючи, змусили переказати майже 170 000 гривень на банківську картку. За вчинене підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію від заявників щодо неправомірних дій окремих одеських поліцейських. При перевірці встановлено, що на одній із вулиць Одеси особи в цивільному зупинили автомобіль таксі, в якому їхали двоє пасажирів – мешканці Івано-Франківщини. Чоловіки представилися співробітниками поліції, силоміць витягнули пасажирів з автівки, обшукали їх та нібито виявили згорток з невідомою речовиною у 25-річного прикарпатця.

Надалі затриманих пересадили до свого автомобіля, пригрозили притягненням до відповідальності за причетність до незаконного обігу наркотиків і возили містом кілька годин, поки не отримали на банківську картку «відкупні» — майже 170 000 гривень.

Причетними до незаконного позбавлення волі осіб та вимагання грошей виявились двоє співробітників одного з відділень Одеського РУП. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаїв, провели за місцем мешкання та служби фігурантів санкціоновані обшуки.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури 27-річному та 30-річному поліцейським оголошено про підозру за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України