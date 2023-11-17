Двох правоохоронців з Луганщини судитимуть за державну зраду

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох правоохоронців за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що в квітні 2022 року спеціаліст Міловського райвідділу Управління Державної міграційної служби України в Луганській області та майстер лісу Піщаного лісництва Державного підприємства «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Вони вступили до лав незаконних правоохоронних органів на тимчасово окупованій території – так званого «Біловодського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр» та «Станично-Луганського лісництва лнр».

Фігуранти виконують накази і розпорядження керівництва окупаційної адміністрації рф, а також підтримують агресію проти України.

Наразі обвинувачених оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та управління внутрішньої безпеки у Луганській області ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури