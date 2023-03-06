Двох уродженців Рівненщини судитимуть за державну зраду

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано 2 обвинувальні акти стосовно уродженців Рівненщини, яким інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними досудового розслідування, 34-річний уродженець смт Оржів, Рівненського району, випускник Академії військово-морських сил імені Нахімова, під час проходження служби в одній з військових частин Севастополя, після окупації півострова військами рф перейшов на бік ворога. Чоловік вступив до військово-морського флоту зс рф та отримав паспорт громадянина росії.

Інший обвинувачений – 43-річний уродженець Корця, колишній заступник начальника загону Управління ДСНС України у м. Севастополь, у тому ж 2014-ому перейшов на службу до окупантів та був призначений на посаду начальника спецзагону ГУ МНС рф по м. Севастополь.

Обидва чоловіки проходять службу донині, діючи всупереч інтересам України і своїми знаннями, навичками та діями сприяють утриманню, посиленню і становленню окупаційної влади.

За дорученням Офісу Генерального прокурора досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБ України в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури