Двох закарпатців судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ

Відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПСУ Закарпатської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальні акти щодо двох чоловіків – мешканців Ужгорода та Міжгір’я – за фактами виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України) та поширення матеріалів із такими закликами (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Правоохоронці встановили, що обвинувачені були прихильниками ідеології «русского мира» та публічно висловлювали свою підтримку діям держави-агресора. Зокрема, житель Міжгір’я відкрито заявляв про свої наміри перейти на бік ворога у разі його мобілізації до лав ЗСУ та здійснювати розстріли українських військових.

Інший фігурант здійснював протиправну діяльність за допомогою однієї із соціальних мереж, доступ до якої в Україні заборонений. Там він розповсюджував матеріали, де йшлося, що нібито українська армія обстрілює мирне населення в Ізюмі, а окупація рф частини території України висвітлювалася як «звільнення від націоналістів». Поширював і висловлювання, спрямовані на глорифікацію осіб, які беруть участь у збройній агресії проти нашої держави, зокрема на боці окупаційної влади.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювало Управління СБУ в Закарпатській області. Обвинувальні акти скеровано до Міжгірського районного та Ужгородського міськрайонного судів для подальшого розгляду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури