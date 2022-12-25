Двох жителів Білгорода-Дністровського викрили в пограбуванні волонтерського штабу

Слідчі повідомили правопорушникам про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Зловмисники віком 32-х та 33-х років познайомилися у в’язниці, коли відбували покарання за крадіжки, а вийшовши на волю, повернулися до звичного способу життя. Вночі, порушуючи комендантську годину, чоловіки проходили повз будівлю, в якій знаходиться волонтерський штаб, і вирішили пошукати в ньому цінне майно. Віджавши вікно, вони проникли в приміщення і забрали кілька ноутбуків, консерви та інші речі. Дії правопорушників помітив охоронець, який спробував їх зупинити, а зазнавши невдачі, подзвонив на спецлінію «102».

Спільники сховали викрадене майно на місцевому кладовищі, сподіваючись потім продати його, а самі подалися до однієї зі своїх осель. За два дні поліцейські встановили особи та місцезнаходження чоловіків і вилучили частину здобутих у незаконний спосіб речей, ще частину наразі розшукують.

За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими під час слідства, під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру в грабежі, поєднаному з проникненням у приміщення, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини