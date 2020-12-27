Двох зловмисників, які в Ірпені пограбували жінку, засудили до дев’яти років за гратами

Ірпінський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримав обвинувачення стосовно двох місцевих жителів за напад на жінку похилого віку, щоб відібрати у неї майно (ч. 2 ст. 187 ККУ).

Як повідомляє прокуратура Київщини, це сталося на початку липня 2016 року в ірпінському парку «Перемога».

Один з чоловіків, щоб забрати прикраси, повалив жінку на землю, аби та не чинила активний спротив.

Другий затуляв їй рота та притискав, щоб спільник міг зірвати з постраждалої сережки. Після вчинення злочину нападники утекли.

Ірпінський міський суд виніс вирок: дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. // Вартові еспресо