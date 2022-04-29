Двоє мешканців Київщини підозрюються у державній зраді та умисному вбивстві

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

За даними слідства, у період тимчасової окупації с. Залісся Броварського району Київської області, підозрювані співпрацювали з військовослужбовцями ЗС РФ. Отримавши від окупантів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців.

11 березня поточного року, на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення, вказані особи відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох чоловіках у смт Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці злочину.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУНП в Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура