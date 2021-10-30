Двоє приятелів поцупили з квартири знайомої одеситки 50 тисяч доларів

В Одесі двоє чоловіків 24-х років роздобули ключ від квартири 21-річної дівчини, який ненароком випав з її сумки, і викрали у неї понад 50 тисяч доларів.

У поліцію потерпіла звернулася, коли повернулася додому і виявила відчинені двері та відсутність грошей.

Через кілька днів копи з’ясували, що одеситку обікрав її знайомий зі своїм приятелем.

У молодиків поліцейські вилучили більшу частину вкрадених грошей, решту зловмисники встигли витратити.

Обом загрожує тюремний термін від 3 до 6 років. // Вартові еспресо