Двоє приятелів поцупили з квартири знайомої одеситки 50 тисяч доларів
В Одесі двоє чоловіків 24-х років роздобули ключ від квартири 21-річної дівчини, який ненароком випав з її сумки, і викрали у неї понад 50 тисяч доларів.
У поліцію потерпіла звернулася, коли повернулася додому і виявила відчинені двері та відсутність грошей.
Через кілька днів копи з’ясували, що одеситку обікрав її знайомий зі своїм приятелем.
У молодиків поліцейські вилучили більшу частину вкрадених грошей, решту зловмисники встигли витратити.
Обом загрожує тюремний термін від 3 до 6 років. // Вартові еспресоTweet