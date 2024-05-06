Двоє відставних суддів, які пішли працювати до окупантів, отримали підозри

Державне бюро розслідувань заочно повідомило підозри в колабораціонізмі двом суддям у відставці.

Йдеться про колишніх суддів Мелітопольського міськрайнного суду Запорізької області — 66-річну Наталію Купавську і 64-річну Тамару Міщенко. Ще у 2021-му Вища рада правосуддя звільнила їх у відставку.

31 березня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» про припинення відставки суддів Міщенко та Купавської у зв’язку з колабораційною діяльністю на тимчасово окупованій території.

12 липня 2023 року колектив Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області попрохав ВРП зупинити виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці Міщенко та Купавській. У зверненні повідомлялося, що ці судді співпрацювали з окупаційною адміністрацією, займали посади викладачів у створеному окупантами Мелітопольському державному університеті, а також стали суддями незаконно створеного так званого Запорізького обласного суду.

27 вересня 2023 року указом президента РФ Купавську і Міщенко призначили суддями до так званого «Запорізького обласного суду» із 6-річним строком повноважень.

У грудні 2023 року Пенсійний фонд України інформував ВРП, що виплату щомісячного довічного грошового утримання Міщенко і Купавській припинено з 1 жовтня 2022 року на підставі листа Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Їх дії кваліфікуються за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України як колабораціонізм — зайняття посади в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території. // Судовий репортер