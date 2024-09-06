Директорка держпідприємства розтратила понад ₴850 тис. бюджетних коштів
За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури директору державного підприємства повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор державного підприємства уклала з приватним підприємством договір купівлі-продажу 540 т озимої пшениці за ціною, значно нижчою від її ринкової вартості.
Вказані дії посадовиці спричинили збитки державі на суму понад 850 тис. гривень.
Досудове розслідування – СУ ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Кіровоградська обласна прокуратураTweet