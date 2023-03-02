Директорка товариства «заробила» понад ₴800 тис. на запчастині для Рівненської АЕС

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці приватної фінансово-промислової компанії. Її підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, а також відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

У ході розслідування встановлено, що директорка приватного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, під час постачання запасних частин до обладнання Рівненської АЕС, підробила офіційні документи. Згідно з ними, для ремонту енергоблоків було поставлено та оплачено замовником клапан редукційний штуцерний, виробництва одного з українських підприємств. Проте, виявилось, що цей завод таких запчастин до дизель-генераторів взагалі ніколи не виробляв.

Таким чином жінка заволоділа понад 800 тис. грн, чим завдала матеріальної шкоди ДП «НАЕК «Енергоатом» в особливо великих розмірах.

Пізніше цей «прибуток» директорка легалізувала, перерахувавши на власний рахунок в іншій банківській установі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників Управління СБ України в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури