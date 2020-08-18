Экс-директор предприятия Минобороны украл и сдал в аренду два грузовика

Правоохранители разоблачили бывшего начальника одного из государственных предприятий Министерства обороны в присвоении и растрате государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, с целью незаконного личного обогащения за счет имущества предприятия, присвоил два грузовых автомобиля. В дальнейшем он предоставил технику в аренду третьим лицам от имени фирмы, основателем и директором которой он являлся.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 191 УК. // 368.media