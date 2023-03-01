Ексголові правління «Нафтогазу» Коболєву призначено заставу у розмірі ₴229 млн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду сьогодні, 1 березня, обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави в 229 млн грн.

Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.

Нагадаємо, що 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.

Натомість сьогодні, 1 березня, було встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

Зазначено, що обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню. Зокрема, його зобов’язали утриматися від спілкування із свідками у провадженні.

Також у пресслужбі нагадують, що Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила 10 млн доларів замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії Нафтогазу ще 12 мільйонів доларів.

Повідомляється, що під час розгляду в апеляції судді цікавилися у Коболєва, чим обумовлений такий великий розмір премії, адже інтереси Нафтогазу у арбітражі представляла іноземна юридична компанія, яка за свою роботу окремо отримала кілька десятків мільйонів євро. Коболєв розповів, що це саме він підписував документи, приймав ключові рішення і давав особисті свідчення в Арбітражі.

Крім того, один із адвокатів на засіданні говорив про те, що премія у 10 млн доларів нібито не підлягала розподілу на інших працівників. Хоча Наглядова рада надала Коболєву повноваження розподілити погоджену йому частину премії між співробітниками компанії, проте він цим правом не скористався.

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