Ексголову ліквідаційної комісії держпідприємства підозрюють у несплаті понад ₴3 млн. податків

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері колишньому голові ліквідаційної комісії Державного підприємства Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів» повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України).

За даними слідства, посадовець в податковій декларації з податку на додану вартість за базовий звітний період – листопад 2019 року, умисно не відобразив договір поставки та інші господарські операції, за якими на підприємство надійшли та були безпідставно витрачені грошові кошти в сумі 20 млн грн. В результаті цього до бюджету не надійшов податок на додану вартість на загальну суму понад 3 млн грн.

Наразі до суду направлено клопотання про обрання особі запобіжного заходу та готується подання про відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та оперативні співробітники управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону