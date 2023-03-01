Екскерівник поліції Вінниччини готував для ФСБ «план» терактів проти мирних жителів України

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента фсб.

Поплічником ворога є колишній очільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та набув громадянство російської федерації.

Він за власної ініціативи сприяв спецслужбі рф у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Свої «рекомендації» щодо розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі він також передавав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Володимиру Сівковичу.

Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для фсб так званий «План щодо проведення диверсійної роботи на території України».

Куратором цього «проєкту» було призначено співробітника 5-ї служби фсб Косенка М.Ю.

Цей «документ» передбачав проведення агресором серії вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави.

Відповідно до розробленого «сценарію» після терактів мали відбутись показові затримання «винних» та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їх причетності до руху опору.

Усе це планували широко оприлюднювати в інформпросторі через основні рупори кремля та підконтрольні Телеграм-канали.

Таким чином москва планувала дискредитувати Україну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію частини території нашої держави.

Крім того, Шевцов, із залученням відомого прокремлівського пропагандиста, розробив медіапроєкт із псевдопошуку «українських військовополонених». У такий спосіб ворог хотів створити передумови для вербування родичів українських захисників, а також дискредитації політичної та військової влади нашої держави. Вказаний проєкт було затверджено куратором з фсб Косенком М.Ю. та його керівництвом.

Крім того, ворожий агент надавав своїм кураторам з фсб інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучати до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Окрему увагу зрадник приділяв збору даних щодо обсягів та шляхів надходження в Україну міжнародної військової допомоги.

Для цього намагався сформувати власну мережу інформаторів у різних регіонах нашої держави. Серед основних «кандидатів» розглядав колишніх працівників розформованої міліції, яких звільнили з органів внутрішніх справ у 2014 році.

Понад вказане, Шевцов подав на розгляд керівництва 5-ї служби пропозиції щодо створення т.зв. «Першого українського добровольчого корпусу» з поміж полонених українських військовослужбовців.

Наразі співробітники СБУ поетапно задокументували злочини Шевцова і встановили коло осіб, залучених ним до протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України