Екскерівника підозрюють у завданні комунальному підприємству збитків на суму майже ₴14 мільйонів

Працівники поліції довели, що неналежне виконання службових обов’язків 66-річним колишнім посадовцем, спричинило тяжкі наслідки одному із вінницьких комунальних підприємств, яке він очолював.

За інформацією слідства, підозрюваний протягом п’яти років, будучи службовою особою та наділеним організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, укладав договори з охоронною фірмою, яка збільшувала об’єми наданих послуг. Зокрема, зазначали в десятки разів більшу кількість працівників, які надають послуги з охорони.

В подальшому підозрюваний підписував акти здачі й приймання робіт на підставі, яких підприємство перераховувало кошти за послуги, які фактично не отримувало в об’ємах визначених в договорах.

Таким чином зловмисник завдав збитків підприємству на суму близько 14 000 000 гривень.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, 10 січня 66-річноному колишньому генеральному директору комунального підприємства слідчі повідомили про підозру у вчиненні Кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінально кодексу України.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснює Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Вінницької області