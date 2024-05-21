Ексмеру Балаклії за держзраду загрожує довічне увʼязнення
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного ексчиновника за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, з перших днів окупації м. Балаклія діючий на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт.
Наприкінці березня 2022 року разом з представниками збройних сил рф він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до держави-агресора в цілому.
Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив жителям, що ухвалив рішення залишатися у місті, «хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще».
Він також додав, що «сьогодні повністю Україна вже нічого не дає» і запропонував мешканцям брати «гуманітарну допомогу» від російських військових.
Колишній український посадовець переховується від правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.
Обвинуваченого судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.
За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.
Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet