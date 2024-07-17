Ексначальника КП судитимуть через закупівлю генератора зі збитками понад ₴350 тис.

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника комунального підприємства в Бориспільському районі.

Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підприємство уклало договір з товариством на придбання джерела резервного енергоживлення для забезпечення роботи водно-каналізаційного господарства.

Не перевіривши обґрунтування вартості генератора, обвинувачений підписав цей договір.

На його підставі підряднику перераховано понад 350 тис. грн зайвих бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Досудове розслідування здійснювалось відділом поліції № 2 Бориспільського РУП Поліція Київської області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура