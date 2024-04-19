Екснардеп Поляков пішов на угоду і визнав, що незаконно за державні гроші наймав готель

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості щодо народного депутата України Масима Полякова у справі про зловживання владою.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 квітня.

Будучи нардепом від фракції «Народний фронт» Поляков був забезпечений житлом у місті Києві, проживаючи фактично у власній квартирі.

Але з 1 лютого 2018-го і до 30 липня 2019 року Полякову коштом державного бюджету оплачувався готельний номер у готелі «Київ». Тільки, коли про зловживання стало відомо, Поляков подав заяву, що припиняє винаймати готельний номер. Держава витратила на готель для нардепа 367 тисяч гривень.

Справу передали до суду ще у 2020 році. Поляков вину спочатку не визнавав. Відбулося 32 судових засідання і були допитані 22 свідки. Загальний обсяг матеріалів судової справи становить 31 том.

29 серпня 2023 року на адресу суду надійшла угода про визнання винуватості. Потім ще близько пів року пішло на узгодження умов цієї угоди, до тексту угоди вносилися зміни.

Поляков повернув кошти, витрачені на оренду готельного номера, і перерахував 1 мільйон гривень на Збройні Сили України.

Його засудили до 3 років позбавлення волі умовно зі штрафом у 17 тисяч гривень. Він не відбуватиме тюремне покарання, якщо протягом 3 років випробувального строку не скоїть нового злочину і виконає поладені обовʼязки. Поляков повинен періодично зʼявлятись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, інформувати про зміну місця проживання, роботи або навчання і не може протягом іспитового строку без дозволу виїздити за кордон.

Нагадаємо, що Поляков разом із екснардепом Бориславом Розенблатом також проходять як обвинувачені у так званій «бурштиновій» справі про парламентську корупцію. Вироку в цій справі досі немає.