Екснардепа Микитася арештували на два місяці, застава – 260 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 млн грн застави колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабара.

Відповідне рішення ухвалив у четвер слідчий суддя Віталій Дубас, передає кореспондент Укрінформу.

“Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень”, – оголосив суддя.

У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний засіб контролю.

Як повідомляв Укрінформ, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Подгорець клопотав у ВАКС про обрання Микитасю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

18 жовтня у НАБУ поінформували, що затримали колишнього народного депутата, експрезидента “Укрбуду” на спробі дати меру Дніпра Філатову 22 мільйони євро хабара.

Ці гроші пропонувалися за можливість отримати підряд з будівництва метро у місті.

Водночас адвокат Микитася у ході судового засідання з обрання запобіжного заходу заявив, що дії мера Дніпра виглядають як провокація хабаря, оскільки Філатов написав заяву в НАБУ на Микитася іще 5 вересня, не маючи від нього відповідної пропозиції. Також захист екснардепа вважає оголошену йому підозру у хабарництві необгрунтованою.