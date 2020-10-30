Фастівському рецидивісту загрожує ще до 6 років позбавлення волі

Фастівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 53-річного неодноразово судимого мешканця с.Вишня за фактами сексуального насильства, крадіжки та грабежу (ч.1 ст.153, ч.2 ст.185, ч.2 ст.186 КК України).

Слідством встановлено, що 31 серпня минулого року уродженець Житомирської області зустрів на залізничній платформі «Снітинка» 18-річну потерпілу та, зважаючи на її молодий вік і демонструючи агресивну поведінку — залякування, заволодів мобільним телефоном дівчини. Після чого, без добровільної згоди потерпілої, вчинив відносно неї дії сексуального характеру.

Коли постраждалій вдалося втекти, зловмисник заволодів її особистими речами, які залишились на місці події.

Наразі фігурант провадження перебуває під вартою. Крім вказаного епізоду, відносно вказаної особи проводиться досудове слідство в іншому кримінальному провадженні за фактом вчинення аналогічних злочинів на території області.

Пресслужба Київської обласної прокуратури