Фіктивний благодійний фонд назбирав ₴5 млн. начебто для дітей

Трьом членам групи повідомлено про підозру у заволодінні грошима.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом членам групи, які заволоділи грошима, зібраними від імені благодійного фонду начебто на потреби постраждалих від війни дітей (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Встановлено, що учасники схеми зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр, оператори якого здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.

Зловмисники запевняли благодійників, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.

Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають.

За даними слідства, з квітня 2022 року по червень 2023 року учасники угруповання привласнили близько 5 млн гривень пожертв.

Київська міська прокуратура