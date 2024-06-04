Фіктивний шлюб за $4 тисячі: жителька Прикарпаття допомагала ухилянтам виїхати за кордон
За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 26-річній жінці за фактом сприяння у незаконному переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Слідством встановлено, що жінка з інвалідністю I групи з корисливих мотивів уклала фіктивний шлюб із 33-річним військовозобов’язаним, щоб він зміг виїхати за межі країни під час воєнного стану. Таку послугу вона оцінила у 4 тисячі доларів, але отримала лише частину із обумовленого та була викрита правоохоронцями.
Підозрювана вже мала досвід перетину кордону із супроводжуючим чоловіком з попереднього шлюбу. Однак, «родич» в Україну не повернувся, а вона, приїхавши, одразу розірвала шлюб. Через кілька днів жінка за грошову винагороду узаконила відносини із новим обранцем.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Коломийського РВП.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet