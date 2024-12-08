Фірма, чия кукурудза зникла після арешту, відсудила у держави 5 мільйонів гривень

Державна казначейська служба України має сплатити 5,05 млн грн ТОВ “Євро Гарант Груп”, чию кукурудзу податківці заарештували, вилучили, а потім вона зникла.

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 2 грудня.

У січні 2017 року “Євро Гарант Груп” купило у ТОВ “Стоун Альянс” 1 300 тонн кукурудзи за 6,05 млн грн. Через день “Євро Гарант Груп” уклав новий договір з комісіонером ТОВ “Соліс Груп”, яке зобов’язалося продати кукурудзу на експорт компанії Pakwall Transit INC.

“Соліс Груп” отримало кукурудзу, що належить “Євро Гарант Груп”, та передало її на зберігання до складських приміщень ТОВ “Українська Стивідорна Компанія” за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1 (на території СРТ ПАТ “Чорноморський Суднобудівний завод”).

В той же час, у рамках кримінального провадження № 32017150000000012 від 30.01.2017 слідчі податкової провели обшуки на складах, де знаходилася кукурудза, експортером якої є ТОВ “Соліс Груп”.

На 1232,2 тонн кукурудзи наклали арешт, і за ухвалою слідчого судді районного суду м. Миколаєва від 09.03.2017 її передали торговому підприємству для продажу. Через місяць, за даними власника кукурудзи, ГУ ДФС у Миколаївській області отримало на свій рахунок від ТОВ “Базука” 1,16 млн грн нібито від реалізації арештованої кукурудзи.

Надалі Господарський суд Одеської області зобов’язав “Соліс Груп” повернути кукурудзу фірмі “Євро Гарант Груп”, яка оцінила матеріальну шкоду в 5,05 млн грн. Але “Соліс Груп” не змогла виконати судове рішення, оскільки спірну кукурудзу заарештували та вилучили.

“Євро Гарант Груп” вирішило, що заарештовану кукурудзу продали за цінами, які в кілька разів нижчі за фактичну вартість майна. При цьому, посадові особи ГУ ДФС у Миколаївській області порушили порядок зберігання речових доказів, їх реалізації, технологічної переробки тощо. Тож підприємство звернулося з позовом до податківців та Державної казначейської служби.

Податківці, які не погодилися з позовом, зазначили, що, за їхніми даними, власником кукурудзи є підприємство, зареєстроване на підставну особу. Крім того, це була велика партія товару, яка не мала слідів вчиненого кримінального правопорушення та потребувала спеціальних умов зберігання і значних витрат. А оскільки тривалий термін зберігання кукурудзи в неспеціалізованому приміщенні призводив до втрати будь-якої цінності та додаткових витрат на її утилізацію, то слідчий суддя і вирішив передати 1232,2 тонни кукурудзи торговельному підприємству для продажу.

У 2022 році суд першої інстанції та апеляція в задоволенні цього позову відмовили. А Верховний суд направив справу на новий розгляд.

2 грудня суд, зокрема, зазначив, що фірма ТОВ “Базука”, яка за доводами позивача продавала кукурудзу, насправді пропонувала лише послуги з транспортування та забезпечення умов зберігання. Тому відхилив аргумент про заниження суми продажу.

Суд також констатував відсутність у матеріалах справи доказів фактичної реалізації кукурудзи ТОВ “Базука”, як і будь-яких доказів подальшої долі (зокрема, передачі торговельному підприємству для реалізації) кукурудзи після рішення миколаївського судді про надання дозволу на її продаж.

Тому вирішив, що податківці неправомірно вилучили кукурудзу і протиправно вирішили передати її на реалізацію. Крім того, податківці належним чином не перевірили власника товару. А щодо ТОВ “Соліс Груп”, то суд не отримав жодних доказів, які б підтверджували його “фіктивність”.

У результаті суд констатував, що “Євро Гарант Груп” позбавили права власності на кукурудзу, яку йому не повернули, а збитки не відшкодували. Тож він дійшов висновку, що підприємство довело протиправність дій податківців та розмір завданих збитків.

Крім того, що суд стягнув з казначейства 5,05 млн грн, він також стягнув з податківців 75,78 тис грн судового збору.

На даний момент Одеське ТОВ “Євро Гарант Груп” записано на Романа Шапошника з Кременчука Полтавської області. У 2016-2017 роках власником був Віталій Грішин із Харкова. // Економічна правда