Гендиректора заповідника на Київщині викрито на одержані 100 тис. грн. хабаря

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру генеральному директору заповідника на Київщині у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у сумі 100 тис. грн. За ці кошти він обіцяв надати дозвіл для проведення медійних заходів на території заповідника, яка має особливий режим використання.

Правоохоронці затримали службовця в порядку ст. 208 КПК України та йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура