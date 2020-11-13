Голова ОТГ на Чернігівщині попався на «відкаті» за капремонт стадіону

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Його затримано під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Голову однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області викрито на вимаганні та одержанні хабаря за укладення договору на капремонт стадіону.

Фото: gp.gov.ua

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства підозрюваний вимагав у підрядника хабар у розмірі 630 тис. грн за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт, а також забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт передбачених договором.

Фото: gp.gov.ua

«Голову ОТГ затримано під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу», — сказано у повідомленні. // LB.ua

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