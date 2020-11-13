Голова ОТГ на Чернігівщині попався на «відкаті» за капремонт стадіону

Його затримано під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Голову однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області викрито на вимаганні та одержанні хабаря за укладення договору на капремонт стадіону.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства підозрюваний вимагав у підрядника хабар у розмірі 630 тис. грн за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт, а також забезпечення перерахунку коштів за виконання робіт передбачених договором.

«Голову ОТГ затримано під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу», — сказано у повідомленні. // LB.ua