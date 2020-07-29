Голову сільради на Сумщини судитимуть за заволодіння бюджетними коштами

Роменською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно голову сільської ради одного з сіл Недригайлівського району Сумської області за фактом протиправного заволодіння бюджетними коштами та підробки офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, сільська голова більше двох років отримувала щомісячну премію в розмірі 150% середньомісячної заробітної плати, а також одноразову премію до державних свят. При цьому депутати на засіданні сесії відмовили в преміюванні сільської голови на 2017 рік, а питання про її преміювання на 2018 та 2019 роки взагалі не виносилось на розгляд сесії. За цей період сільська голова протиправно заволоділа бюджетними коштами в сумі майже 267 тис грн.

Також судитимуть секретаря сільської ради, яка, за даними слідства, за попередньою змовою з очільницею села підробила рішення сільської ради про встановлення надбавок та преміювання сільського голови (ч. 1 ст. 366 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Сумської області