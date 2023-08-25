Голову столичної ВЛК підозрюють у підробленні довідок для виїзду чоловіків за кордон

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові ВЛК Подільського ТЦК та СП у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України шляхом підроблення документів (ч. 3 ст. 332 КК України). Раніше в межах цього ж провадження повідомлено про підозру голові ще однієї ВЛК в м. Києві та 6 лікарям.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, діючи у змові з членами вказаного злочинного угрупування, допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку, яка в подальшому стала підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тисяч доларів США з особи.

Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів, а саме працівники різних медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій.

Вказані особи організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами для визнання непридатними для військової служби, таким чином усуваючи їм перешкоди для перетину державного кордону України.

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

За результатами слідчих дій у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них – у складі організованої групи.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до вказаного кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві, якому повідомили про підозру 23 серпня 2023 року.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура