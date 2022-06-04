Громадянина РФ судитимуть за шпигунство

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ за фактом шпигунства (ч. 1 ст. 114 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений громадянин РФ у 2019 році на виконання завдання російської спецслужби залучив генерал-майора СБУ та запропонував йому збирати і передавати РФ інформацію, що становить державну таємницю та була йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків. В серпні 2019 року громадянин РФ отримав від генерал-майора відомості у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.

Наразі обвинувачений перебуває поза межами території України та оголошений в розшук.

Обвинувальний акт стосовно вже колишнього співробітника СБУ, який був викритий та затриманий українськими правоохоронцями, перебуває на розгляді у суді.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Офіс Генпрокурора