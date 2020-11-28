Ґвалтівника неповнолітніх дівчат триматимуть під вартою

Поліцейські зібрали достатньо доказів і повідомили про підозру зловмиснику щодо зґвалтування неповнолітніх дівчат за ч. 2, 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. За скоєні злочини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялось раніше, оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з працівниками Слідчого управління поліції Київщини та за процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували і повідомили про підозру 56-річному чоловіку за розбещення неповнолітніх.

У подальшому правоохоронці зібрали достатньо доказів і повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні зґвалтування неповнолітніх дівчат.

Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

Також за місцем роботи та у столичній квартирі, яку він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили у якості речових доказів ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Наразі триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч.3, ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене законом у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Київської області