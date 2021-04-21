Хабар у 30 000 доларів – повідомлено про підозру депутату Сумської міськради

Керівник Сумської обласної прокуратури Олексій Тубелець 20 квітня 2021 року повідомив про підозру депутату Сумської міської ради VIII скликання за фактом отримання 30 тис. доларів США неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у вересні 2020 року депутат Сумської міської ради на той час VII скликання, який також є керівником депутатської фракції, одержав від приватних підприємців 30 тис. доларів США за позитивне голосування на черговій сесії за надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж декількох земельних ділянок у м. Суми.

До цього вже повідомлено про підозру двом підприємцям, які передали вказану суму депутату (ч. 3 ст. 369 КК України).

Протиправну діяльність особи викрито слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // 0542.ua