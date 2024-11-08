Хакер втручався в роботу сервісних центрів МВС й за ₴1000 продавав талони «е-черги»

Викрили протиправну діяльність 27-річного фігуранта співробітники Голосіївського управління поліції, спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки України у взаємодії з працівниками Департаменту кіберполіції, за сприяння Головного сервісного центру МВС та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник через телеграм-бот підшукував «клієнтів», які мали намір в найкоротший термін взяти талон на отримання послуг сервісних центрів МВС.

Надалі, чоловік за допомогою власно створеної програми втручався в роботу електронно-комунікаційної системи держустанови й таким чином «перехоплював» робочу сесію інших користувачів сайту для оформлення талону на імʼя свого клієнта. Таким чином, електронний запис реальних користувачів блокувався, натомість замість нього створювалась черга для обраного замовника.

Ціна за один талон електронної черги стартувала від 1000 гривень. За день чоловік на замовлення генерував щонайменше півсотні талонів, а розрахунок здійснювався в безготівковій формі на банківські картки.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий мешканець Київщини.

За місцем мешкання чоловіка слідчі провели санкціонований обшук, в результаті якого вилучили компʼютерну техніку на якій встановлені програми, за якими діяв зловмисник та грошові кошти.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального Кодексу України – несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що спричинило порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліція Києва