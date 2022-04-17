Харків’янин убив 69-річну матір та її 66-річна подругу

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 43-річному харків’янину в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 16 квітня 2022 року в квартирі в Московському районі м. Харкова знаходились чоловік, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, його 69-річна матір та її 66-річна подруга. Між чоловіком та літніми жінками виникла сварка. Зловмисник схопив ніж та став наносити численні удари матері та її подрузі. Від отриманих ножових поранень, а також ударів важким предметом по голові обидві жінки померли на місці.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник загорнув тіло однієї зі своїх жертв у ковдру, аби позбавитись його. Проте довести свій намір до кінця не встиг, оскільки до квартири повернулась його падчерка, яка і викликала співробітників поліції.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. В порядку ст. 615 КПК України до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура