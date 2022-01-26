Харків’янку підозрюють у контрабанді до РФ комплектуючих до вогнепальної зброї

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру у замаху на контрабанду частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї (ч. ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).

За даними слідства, мешканка Харківської області організувала відправку до Російської Федерації комплектуючих до вогнепальної зброї. Для цього вона використала міжнародний сервіс одного з поштових операторів у Харкові. В документах на відправлення підозрювана вказала недостовірні дані щодо його вмісту. Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи.

Під час огляду відправлення на митному пості виявили 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї, а також інші комплектуючі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора