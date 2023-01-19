Харків’янин вбив товариша, а потім намагався втекти з місця злочину через вікно

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру харків’янину у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 12 січня 2023 року в одній з квартир у Салтівському районі Харкова двоє чоловіків разом вживали алкогольні напої. Градус бесіди значно підвищився, і застілля переросло у сварку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 39-річний чоловік схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого товариша у шию та обличчя. 45-річний потерпілий впав на підлогу і втратив свідомість.

Зловмисник, щоб покинути місце події непоміченим, вирішив скористатися вікном. Квартира, в якій він знаходився разом зі своєю жертвою, знаходилась на п’ятому поверсі, тож підозрюваний зв’язав декілька простирадл і за їх допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців.

Потерпілого було госпіталізовано до лікарні, де медики намагались врятувати його життя, проте не змогли — від отриманих травм він помер.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура