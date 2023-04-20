Харків’янин зламав шию своєму колезі і розчленував його

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 53-річного харків’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 13 вересня 2022 року в одній з квартир по вул. Астрономічній у Харкові чоловік вбив свого колегу. Встановлено, що вбивця та потерпілий разом працювали. Цей вечір вони проводили за розпиттям алкоголю у квартирі зловмисника.

Між чоловіками виник конфлікт. Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон, щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вбивця переніс його тіло з балкону в квартиру.

У ванні він розчленував тіло на шматки, розклав по пакетах та сховав у коробку, яку в подальшому зберігав у шафі у своїй кімнаті.

Під час судового розгляду свою вину чоловік визнав лише частково і пояснив, що наміру позбавляти колегу життя він не мав.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура