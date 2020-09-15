Хасид «заработал» депортацию, пытаясь пробраться в Украину по болоту

Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался незаконно проникнуть на территорию Украины. Это произошло в Черниговской области на границе с Беларусью, где хасиды ждут, что их пустят в Украину.

Государственная пограничная служба сообщает, что один из иностранцев решил не соблюдать введенные ограничения на въезд.

Он попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска «Новые Яриловичи», который находится в Черниговской области. Для пересечения границы он даже выбрал болотистую местность, вероятно, надеясь, что на таком направлении ему удастся задуманное.

Но мужчину задержал пограничный наряд. Нарушитель — гражданин Израиля 1978 года рождения.

Иностранцу запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Его принудительно вернули на сопредельную сторону. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»