«Хитрий» опер примудрився «допитати»… мертвого свідка

Варвинський районний суд Чернігівської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про службове підроблення колишнім співробітником поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 березня.

Оперуповноважений Варвинського відділу поліції у жовтні 2018 отримав доручення слідчого допитати свідків у справі про викрадення машини. Але поліцейський з метою штучного створення видимості проведеної роботи заповнив протокол, не допитуючи свідка, і підписався від його імені. Та потім з’ясувалося, що цей свідок вже 2 роки як помер.

Чоловік беззастережно визнав вину. Суд призначив йому узгоджене покарання – 850 гривень штрафу і заборонив обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 1 рік.

У справі щодо викрадення машини вироку так і не було.