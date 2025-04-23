Хмельничанина засуджено за побиття двох школярів

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького 31-річного хмельничанина визнано винним у вчиненні хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Йому призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на 5 років. Також чоловік виплатить потерпілим 100 тис. грн моральної компенсації.

У минулому році житель обласного центру підійшов до двох підлітків та зненацька штовхнув одного з них. Коли хлопець впав – засуджений вдарив його ногою. Інший школяр зробив кривднику зауваження, однак той побив і його.

Це відбувалося на очах ще одного учня, який і викликав поліцію. Хлопець описав нападника, тож правоохоронці швидко встановили його місцезнаходження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури