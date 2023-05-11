хмельницькі правоохоронці викрили групу осіб у продажі міжнародної гуманітарної допомоги

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСБУ та процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області викрили групу осіб з Київщини, які під виглядом волонтерів отримували міжнародну гуманітарну допомогу для Сил оборони, яку потім перепродавала через інтернет-магазини. Зокрема, фігуранти намагались реалізувати тактичні аптечки на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Поліцейські встановили, що впродовж 2022 року одна з міжнародних громадських організацій в якості гуманітарної допомоги передала в Україну більше 15 тисяч персональних тактичних аптечок. Вартість однієї такої аптечки в гривневому еквіваленті становить близько 5700 гривень.

Та в ході моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили, що вказані аптечки продаються в одному з інтернет-магазинів за ціною 3200 гривень.

Під час розробки оперативної інформації було встановлено, що злочинну схему перепродажу гуманітарної допомоги організували жителі м. Києва та Київської області.

У підозрюваних було проведено шість санкціонованих обшуків, в ході яких працівники поліції вилучили тактичні аптечки, турнікети, кровоспинні засоби, вітаміни у великій кількості, акти прийому-передачі благодійної допомоги, документи, чорнові записи та грошові кошти, отримані від продажу аптечок. Усе вилучене направили на експертизу.

У рамках кримінального провадження трьом фігурантам слідчі ГУНП в Хмельницькій області оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 ККУ (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області