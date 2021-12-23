Хотів вбити заради наживи — на Харківщині повідомлено про підозру рецидивісту
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та за фактом незакінченого замаху на вбивство двох осію, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, ч.3 ст. 15, п. п. 1, 6, 13 ч.2 ст. 115 КК України).
Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня, близько 1:20 ночі, 51-річний чоловік, ідучи по одній з вулиць м. Люботин, вирішив проникнути до домоволодіння з метою пограбування.
Перелізши через паркан, чоловік проник на територію двору. Знайшовши сокиру, він проник до будинку, в якому знаходилися його мешканці, а саме 84-річна літня жінка та її 38-річна донька, які спали.
Надалі чоловік став освітлювати одну з кімнат будинку ліхтариком і побачив, що на ліжку лежить літня жінка. Розуміючи, що жінка може прокинутися та побачити його, він став наносити потерпілій удари сокирою в область голови.
Вирішивши, що старенька вже мертва, він припинив її побиття. В іншій кімнаті чоловік побачив онуку жінки, яка також спала. 38-річна жінка прокинулася від світла ліхтаря. Чоловік наблизився до неї та наніс один удар сокирою в область її голови, але потерпіла, незважаючи на це, змогла вскочити з ліжка та вступила в боротьбу із чоловікам, виштовхуючи його з дому.
Проте чоловік продовжував хаотично бити сокирою свою жертву.
Жінці усе ж таки вдалося виштовхати з дому чоловіка, зачинити за ним двері та викликати допомогу.
На теперішній час 84-річна жінка перебуває у тяжкому стані в лікарні.
23 грудня чоловіку повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.
Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet