Иностранец пытался подбросить наркотики запорожскому СБУшнику

Также злоумышленник причастен к делу о пропаже профессора Луац Муц

В Запорожье задержали гражданина Туниса, который пытался дискредитировать сотрудников СБУ. Об этом «Индустриалке» сообщили в Главном управлении внутренний безопасности Службы безопасности Украины.

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ГУВБ СБУ вместе с Запорожской областной прокуратурой около 6-й горбольницы. Задержали злоумышленника в момент, когда он пытался подбросить в салон автомобиля сотрудника СБУ психотропное вещество «метамфииамин» в особо крупном размере.

Указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 383 УК Украины, и ч. 3 ст. 307 УК Украины. Мужчину оставили под стражей без возможности внесения залога.

Ранее у задержанного проходили обыски по делу о пропаже профессора Инженерного учебно-научного института (бывшая ЗГИА) Запорожского национального университета Луай Файсал Муц.

Как писала «Индустриалка», в ноябре 2020 года в Запорожье пропал доктор наук, профессор кафедры менеджмента организаций и управления проектами Инженерного учебно-научного института ЗНУ Луай Файсал Муц. Также он возглавляет центр образовательных услуг для иностранных граждан ЗНУ и является доктором наук госуправления.

В арабской диаспоре отметили, что пропавший профессор привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий в производствах, в которых фигурируют иностранцы. Именно с этой деятельностью и связывают его исчезновение.