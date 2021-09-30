Іноземець «поставив на лічильник» киянина, вимагаючи повернення неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру іноземцю, який погрозами вимагав у киянина неіснуючий борг (ч. 2 ст. 189 КК України).



У ході досудового розслідування встановлено, що іноземець, який упродовж тривалого часу проживає на території України, з погрозою застосування насильства та вбивства вимагав у потерпілого грошові кошти в сумі 5000 доларів США за неіснуючий борг.

При цьому зловмисник визначив графік передачі грошових коштів частинами та за порушення його строків збільшував суму вигаданої заборгованості на власний розсуд.

Іноземця затримали на «гарячому» під час отримання ним чергового платежу від потерпілого.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Також встановлено, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за незаконне заволодіння транспортним засобом, вимагання, шахрайство, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Злочинну діяльність викрито спільно зі співробітниками Дарницького УП ГУНП у м. Києві та Департаменту карного розшуку із використанням можливостей інших оперативних служб Нацполіції, за силової підтримки ППОП №1 ГУНП у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури