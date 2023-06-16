Іноземець вербував жінок для роботи повіями за кордоном

Іноземець підшукував у мережі Інтернет привабливих жінок, які опинилися у скруті та пропонував їм роботу у сфері надання сексуальних послуг за кордоном. За «роботу» зловмисник обіцяв від 12 до 15 тисяч доларів США за місяць. Торгівцю людьми може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП у м. Києві спільно із прикордонниками отримали оперативну інформацію про те, що у столиці організовано міжнародний канал торгівлі людьми. В ході відпрацювання даної інформації правоохоронці разом із слідчими Печерського управління поліції встановили, що злочинною діяльністю займався іноземець, який спеціально прибув до України з метою вербування жінок до роботи повіями за кордоном.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27-річний зловмисник підшукав у соціальній мережі двох киянок, яких завербував для роботи з надання сексуальних послуг за кордоном. За «роботу» зловмисник пообіцяв жінкам заробітну плату у розмірі від 12 000 до 15 000 доларів США за місяць.

У орендованій квартирі чоловіка у Києві було проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено чорнові записи, мобільні телефони та ноутбук, які підтверджували його злочинну діяльність.

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури оголосили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Порушникові може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва