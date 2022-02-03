Інспектор Запорізького СІЗО, який приніс наркотики в’язням, відправиться за ґрати на 6 років

Співробітника установи «Запорізькій слідчий ізолятор» визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків метою збуту у місця позбавлення волі.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 січня.

У лютому 2020-го інспектор намагався пронести у СІЗО у своєму пакеті з їжею канабіс і метадон. Наркотики були розфасовані у два корпуси від шприців і згортки з фольги. Заборонені предмети помітили при огляді на контрольно-пропускному пункті.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції та повідомлено ТУ ДБР у місті Мелітополі. Інспектор тоді зізнався, що приніс наркотики, щоб продати в’язням.

Але в судовому засіданні чоловік провину заперечував. Він стверджував, що інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав та пояснив, що підібрав невідомий пакунок вранці на лавці перед входом до СІЗО. Він припустив, що пакунок забув хтось із працівників, тому кинув його до свого пакету із наміром знайти господаря та повернути. Однак у кімнаті догляду цей пакунок одразу знайшли. Він начебто не знав, що було всередині. А працівник СІЗО запропонував йому визнати провину, оскільки потрібен був показник. Він погодився лише тому, що його запевнили, що буде тільки дисциплінарна відповідальність. У разі відмови йому нібито пригрозили звільненням.

Але суд у таку версію подій не повірив. Обвинувачений знав правила входу та перебування у ДУ «Запорізький слідчий ізолятор», а також заборону вносити на території режимного об’єкту предмети, які визначені, згідно до переліку. Крім того, як пояснили у судовому засіданні свідки, на вході до СІЗО усім працівникам та відвідувачам пропонується усно повідомити, чи не мають вони при собі заборонені предмети. Однак, ані черговому працівнику на вході у СІЗО, ані оперативним працівникам обвинувачений не сказав, що знайшов якийсь пакунок.

Більш того, у судовому засіданні свідки пояснили, що пакунок лежав разом із особистими речами обвинуваченого (продуктами харчування) у пакеті. На пропозицію повідомити про наявність заборонених речей чоловік відповідав відмовою. Пізніше він намагався уникнути відповідальності, кажучи, що цей пакунок поклала йому дружина, яка збирала пакет з їжею.

Також під час судового засідання встановлено, що прилегла до слідчого ізолятора територія 5 разів на добу перевіряється. І жодних пакунків на території не знаходили.

Водночас обвинувачений за своєю посадою мав можливість спілкуватися із ув’язненими, міг вступити із ними у недозволені стосунки, був достовірно обізнаний про порядок входу до приміщення СІЗО та перелік заборонених предметів, розумів, що іншим чином, аніж за допомогою працівників CІЗО в’язні не мають можливості отримати для власного вживання наркотики. Даних про те, що інспектор сам вживає наркотичні засоби немає. Тому суд вирішив, що версія обвинувачення є переконливою і йшлося саме про збут наркотиків у місця позбавлення волі.

Працівника СІЗО засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за винятком житла. Засуджений втрачає спеціальне звання — молодший сержант внутрішньої служби.

Відомо, що він одружений і має двох неповнолітніх дітей. На період розгляду справи був відсторонений від посади.

До набуття вироком законної сили запобіжний захід чоловікові не обирався.