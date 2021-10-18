Интернет-мошенники заработали 185 тыс. на несуществующих медицинских масках

«Кому война, а кому мать родная» — справедливость этой поговорки в очередной раз доказали двое предприимчивых украинцев, которые сговорились и в период первой волны короновируса наладили интернет-торговлю медицинскими масками, респираторами и антисептиками.

С этой целью они размещали объявления на сайтах flagma.ua, prom.ua и olx.ua, используя для их публикации многочисленные аккаунты, которых, в общей сложности, пришлось зарегистрировать на 78 мобильных номеров.

Очевидно, что скомпрометированные аккаунты администрация упомянутых ресурсов время от времени удаляла, однако непонятно, как вообще, не являясь официальными представителями бизнеса, мошенники смогли размещать свои товары на flagma.ua и prom.ua.

Для приема платежей злоумышленники использовали перевод на банковские карты нескольких подставных лиц, которые не догадывались о том, что оказались втянутыми в преступную схему.

Преступники выдавали себя за оптового поставщика медицинских товаров, поэтому суммы объемы заказов потерпевших и суммы нанесенного им ущерба оказались весьма немалыми: от 1,4 до 23 тыс. гривен. Общая сумма нанесенного ущерба (согласно материалам следствия) составила 185,050 грн

В материалах судебного производства фигурируют 28 потерпевших, хотя в реальности, их могло быть намного больше за счет людей, которые потеряли не такие крупные суммы денег и в связи с этим не стали обращаться в полицию. В защиту этой теории говорит, например, тот факт, что, чистосердечно признав вину и покаявшись, обвиняемые немедленно в полном объеме возместили причиненный потерпевшим немаленький ущерб.

Согласно решению суда, оба фигуранта были признаны виновными в нарушении статьи 190 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно) и получили приговор в виде лишения свободы, сроком 5 лет. Однако, с учетом раскаяния, содействия следствию и возмещения ущерба, приговор был заменен 3 годами испытательного срока. // internetua.com