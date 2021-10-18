Интернет-мошенники заработали 185 тыс. на несуществующих медицинских масках

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«Кому война, а кому мать родная» — справедливость этой поговорки в очередной раз доказали двое предприимчивых украинцев, которые сговорились и в период первой волны короновируса наладили интернет-торговлю медицинскими масками, респираторами и антисептиками.

С этой целью они размещали объявления на сайтах flagma.ua, prom.ua и olx.ua, используя для их публикации многочисленные аккаунты, которых, в общей сложности, пришлось зарегистрировать на 78 мобильных номеров.

Интернет-мошенники заработали 185 тыс. на медицинских масках, которых не имели в наличии Очевидно, что скомпрометированные аккаунты администрация упомянутых ресурсов время от времени удаляла, однако непонятно, как вообще, не являясь официальными представителями бизнеса, мошенники смогли размещать свои товары на flagma.ua и prom.ua.

Для приема платежей злоумышленники использовали перевод на банковские карты нескольких подставных лиц, которые не догадывались о том, что оказались втянутыми в преступную схему.

Преступники выдавали себя за оптового поставщика медицинских товаров, поэтому суммы объемы заказов потерпевших и суммы нанесенного им ущерба оказались весьма немалыми: от 1,4 до 23 тыс. гривен. Общая сумма нанесенного ущерба (согласно материалам следствия) составила 185,050 грн

В материалах судебного производства фигурируют 28 потерпевших, хотя в реальности, их могло быть намного больше за счет людей, которые потеряли не такие крупные суммы денег и в связи с этим не стали обращаться в полицию. В защиту этой теории говорит, например, тот факт, что, чистосердечно признав вину и покаявшись, обвиняемые немедленно в полном объеме возместили причиненный потерпевшим немаленький ущерб.

Согласно решению суда, оба фигуранта были признаны виновными в нарушении статьи 190 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно) и получили приговор в виде лишения свободы, сроком 5 лет. Однако, с учетом раскаяния, содействия следствию и возмещения ущерба, приговор был заменен 3 годами испытательного срока. // internetua.com

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